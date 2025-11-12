Вучич считает, что ЕС готовится к вероятной войне с Россией

Сербия может оказаться между молотом и наковальней из-за того, что ЕС готовится к войне с Россией. Вооруженный конфликт между этими сторонами становится все более очевидным, рассказал президент республики Александр Вучич в эфире телеканала Pink TV. Об этом сообщает РИА Новости .

Так он высказался о словах начальника Генштаба Франции Фабьена Мандона. Тот отмечал, что армия государства должна быть готова к вероятному столкновению через 3-4 года из-за «российской угрозы».

Вучич добавил, что Сербия вынуждена усиливать свою обороноспособность и армию. Страна продолжит вкладывать крупные средства в свою защиту.

Ранее Вучич заявил, что Сербия готова продавать боеприпасы государствам ЕС. При этом ограничений на их дальнейшее применение нет.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.