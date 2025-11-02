Президент Вучич подтвердил готовность к военному сотрудничеству с ЕС

Сербия открыта для продажи боеприпасов странам Европейского союза без ограничений на их дальнейшее использование, включая возможную передачу Украине. Об этом заявил президент страны Александр Вучич в интервью немецкому журналу Cicero, сообщает газета «Известия» .

«Я предложил нашим друзьям в ЕС заключить с нами договор купли-продажи и забрать все, что у нас есть. Покупатели могут распоряжаться [боеприпасами] как угодно», — сказал сербский лидер.

Он подчеркнул, что страна абсолютно готова к сотрудничеству с европейскими армиями и уже активно взаимодействует с ними в военной сфере. При этом Вучич подтвердил приверженность Белграда военному нейтралитету.

Накануне основатель партии «Движение социалистов» Александр Вулин заявил, что ЕС намерен использовать Сербию для нанесения удара по России, даже если это причинит стране лишь «психологический ущерб».