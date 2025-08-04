Песков: в РФ есть разные мнения, но внешнюю политику определяет Путин

Российские представители власти по-разному оценивают происходящие в мире события. Однако внешнюю политику страны определяет именно президент Владимир Путин. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

Он отметил, что подобная картина складывается в каждой стране. Члены руководства могут высказывать разные мнения по поводу происходящего.

По словам Пескова, есть люди, которые «весьма и весьма жестко» настроены и в США, и в европейских странах. Но главное — это позиция главы государства. Он подчеркнул, что в России внешнюю политику формулирует президент Путин.

Такими словами Песков прокомментировал резкую риторику зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Недавно тот выразил недоумение по поводу постоянно меняющихся высказываний президента США Дональда Трампа о России.

Американский лидер в свою очередь разразился гневной речью в адрес Медведева. Он даже заявил, что решил направить две атомные подводные лодки в «определенные районы».