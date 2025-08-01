«Димон, жги»: россияне поддержали Медведева в Telegram после перепалки с Трампом

Россияне завалили Медведева подарками в Telegram после перепалки с Трампом

Россияне массово заваливают подарками Telegram-канал зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева после его перепалки в американским президентом Дональдом Трампом, сообщает Kp.ru .

Накануне Медведев выразил недоумение по поводу постоянно меняющихся высказываний Трампа о России. Это вызвало сильное раздражение у американского президента, и позже он разразился гневной речью в адрес зампреда Совбеза РФ.

Затем глава Белого дома объявил о своем решении направить две атомные подводные лодки в «определенные районы». По словам американского лидера, это было сделано на случай, если «безрассудные и подстрекательские слова Медведева окажутся чем-то большим».

После онлайн-дискуссии Медведева с Трампом жители страны поддержали российского политика в Telegram. Россияне отправляют виртуальные подарки с комментариями.

«Димон, жги. Без твоих твитов и постов вообще будет скучно», — написал один из пользователей, подарив Медведеву стикер в виде взлетающей ракеты.

Еще один россиянин подарил зампреду Совбеза РФ стикер милого медведя, подписав: «Лучшему сетевому хулигану».

Ранее индекс Московской биржи резко опустился после приказа Дональда Трампа разместить две ядерные подводные лодки в ответ на «крайне провокационные заявления» Дмитрия Медведева.