Индекс Мосбиржи рухнул после слов Трампа о размещении атомных подлодок

Индекс Московской биржи резко опустился после приказа американского президента Дональда Трампа разместить две ядерные подводные лодки в ответ на «крайне провокационные заявления» заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, сообщает РБК .

На минимуме индекс Мосбиржи опустился до 2709,26 пункта. Одновременно вверх подскочила цена нефти Brent, вновь превысив отметку 70 долларов за баррель.

Ранее Дмитрий Медведев дал жесткий ответ американскому лидеру на угрозы в его личной соцсети Truth Social. По мнению зампреда Совбеза РФ, Москва следует правильным путем, если «у целого столь грозного президента США» его высказывания вызывают такую бурную реакцию.

«Я приказал разместить две ядерных подводных лодки в соответствующих регионах, на случай если эти глупые и провокационные заявления окажутся не просто так», — заявил Трамп.

Глава Соединенных Штатов добавил, что слова часто могут привести к непредвиденным последствиям. При этом он выразил надежду, что «это не один из таких случаев».