Песков: США и РФ заинтересованы в скорейшем урегулировании украинского конфликта
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США заинтересованы в скорейшем урегулировании конфликта на Украине, сообщает РИА Новости.
«Понятно, что США заинтересованы в скорейшем достижении результатов. И президент Трамп об этом говорил, и президент Путин разделяет эту точку зрения», — отметил он.
Ранее Трамп допустил, что второй раунд возобновившихся прямых переговоров между Россией и Украиной может состояться на территории Ватикана. Главной темой может стать как раз остановка огня.
Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, допустил возможность переговоров с участием «всех команд» — делегаций России, Украины, США и европейских стран.