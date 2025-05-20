Песков: США и РФ заинтересованы в скорейшем урегулировании украинского конфликта

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США заинтересованы в скорейшем урегулировании конфликта на Украине, сообщает РИА Новости .

«Понятно, что США заинтересованы в скорейшем достижении результатов. И президент Трамп об этом говорил, и президент Путин разделяет эту точку зрения», — отметил он.

Ранее Трамп допустил, что второй раунд возобновившихся прямых переговоров между Россией и Украиной может состояться на территории Ватикана. Главной темой может стать как раз остановка огня.

Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, допустил возможность переговоров с участием «всех команд» — делегаций России, Украины, США и европейских стран.