Песков: сроков подготовки меморандума России и Украины нет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сроков подготовки меморандума России и Украины нет и, по его словам, быть не может, сообщает РИА Новости .

«Понятно, что все хотят это сделать максимально быстро, но, разумеется, дьявол кроется в деталях», — заявил представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, в том числе документ будет касаться прекращения огня.

Путин отметил, что в меморандуме нужно определить ряд позиций. Например, принципы урегулирования конфликта, сроки и т. д.

В понедельник российский лидер более двух часов говорил по телефону с президентом США. Путин в этот момент находился в Образовательном центре «Сириус».

Президент РФ назвал звонок «содержательным». Он также отметил, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной по поводу урегулирования конфликта. Путин отметил, что Москва выступает за остановку огня, но важно выработать эффективный путь движения к миру.