Песков сравнил отношения РФ и США с авгиевыми конюшнями

сегодня в 11:29

Песков об отношениях РФ и США: слишком грязные авгиевы конюшни долго убирать

Авгиевы конюшни отношений между Россией и США уж слишком грязные, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Долго их убирать», — добавил Песков в разговоре с журналистом «Россия 1» Павлом Зарубиным.

Он уточнил, что в дипломатии также есть большая инерция.

Ранее Песков рассказал, что представители РФ будут участвовать в саммите БРИКС, который пройдет 6–7 июля.