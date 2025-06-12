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Песков: Россия будет участвовать в саммите БРИКС 6–7 июля

Российская делегация обязательно примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в бразильском Рио-де-Жанейро 6–7 июля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

Он напомнил, что Россия — это член-основатель объединения. Она участвует во всех процессах и форматах, связанных с БРИКС.

Однако Песков не устал уточнять, приедет ли на предстоящий саммит президент РФ Владимир Путин.

С 1 января председателем БРИКС является Бразилия. В прошлом году объединение возглавляла РФ. Тогда саммит БРИКС прошел 22–24 октября.

Между тем стало известно, что деловой форум объединения пройдет в рамках ПМЭФ-2025. Мероприятие состоится 18–21 июня в Санкт-Петербурге.