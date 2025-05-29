Опубликована деловая программа ПМЭФ-2025

сегодня в 14:48

Экспертные дискуссии по пяти ключевым трекам пройдут в рамках ПМЭФ-2025

Стало известно, какие именно мероприятия будет включать в себя деловая программа Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в текущем году, сообщается в официальном Telegram-канале Фонда Росконгресс.

В 2025 году участники форума будут сосредоточены на обсуждении пяти ключевых треков: «Мировая экономика: новая платформа глобального роста», «Российская экономика: новое качество роста», «Человек в новом мире», «Среда для жизни», «Технологии: стремление к лидерству».

Главная тема мероприятия звучит так: «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». В рамках нее участники обсудят, как добиться сбалансированного и инклюзивного развития.

Также в рамках ПМЭФ-2025 пройдут деловые форумы ШОС, БРИКС, ЕАЭС, форум МСП, форум креативных индустрий и т. д.

«ПМЭФ сегодня — это не просто площадка для обсуждения происходящих изменений, а давно место для выработки решений, способных давать ответ на стремительно меняющиеся внешние обстоятельства», — сказал советник президента России Антон Кобяков.

ПМЭФ-2025 пройдет 18–21 июня в Санкт-Петербурге. Ранее стало известно, что участники форума могут занять 57% номерного фонда качественных отелей города.