Участники ПМЭФ могут занять 57% номерного фонда качественных отелей Петербурга

Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) могут занять до 57% качественного гостиничного фонда Северной столицы, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на NF GROUP.

Ожидается, что в форуме примут участие до 26 тыс. человек. Для размещения участников потребуется около 14 тыс. номеров — это половина всего качественного гостиничного фонда города.

По итогам I квартала текущего года, загрузка гостиниц увеличилась до 52%, а средняя стоимость проживания составила 6300 рублей за ночь. При этом в июне наблюдается особенно высокий спрос: цены достигают 13500 рублей, а загрузка — 83%.

К концу первых трех месяцев 2025 года года в Санкт-Петербурге насчитывалось примерно 24,1 тыс. гостиничных номеров. Форум способствует увеличению стоимости и загруженности гостиниц, а также влияет на туристический поток в Петербурге.

Ранее стало известно, что стоимость самого дорогого номера в гостиницах от «Росконгресса» для участников ПМЭФ в этом году составила 1,114 млн рублей за ночь.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня 2025 года.