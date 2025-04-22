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Самый дорогой номер на ПМЭФ-2025 оценили в 1,114 млн рублей за ночь

Стоимость самого дорогого номера в гостиницах от Росконгресса для участников ПМЭФ в этом году составила 1,114 млн рублей за ночь, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что за эту цену проживающий получает жилплощадь от 106 кв. м., джакузи, гидромассажный душ и полный пакет услуг для люксов.

При этом самый дешевый вариант для проживания, который предлагают для размещения во время проведения форума, оценивается в 8,9 тыс. рублей за ночь при одноместном размещении в студии тарифа «стандарт».

Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня 2025 года.

В 2025 году в Санкт-Петербурге состоится Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), в котором, как ожидается, примут участие американские компании.