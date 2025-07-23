Песков: российскую делегацию на переговорах с Украиной снова возглавит Мединский
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что состав российской делегации на третьем раунде переговоров с Украиной в Стамбуле останется прежним. Ее возглавит помощник главы государства Владимир Мединский, сообщает ТАСС.
«Коллега Мединский возглавляет нашу делегацию. У нас изменений в составе нет. Тот же состав», — заявил Песков журналистам.
Он отметил, что российская делегация уже отправилась в Стамбул. Третий раунд прямых переговоров запланирован на вечер среды.
Пресс-служба администрации президента Турции подтвердила информацию СМИ о том, что переговоры между Россией и Украиной пройдут в 19:00. Стороны встретятся в третий раз во дворце Чираган.
На встречу поедут помощник президента и глава делегации Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил сформировать делегацию для участия в переговорах с Россией. Главой переговорщиков назначили секретаря СНБО Рустема Умерова.