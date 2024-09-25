Песков развернуто прокомментировал обилие запретительных для россиян законов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на наращивание числа запретительных инициатив, разрабатываемых в Госдуме. По его словам, в вопросе запретительных законов главное — не допускать злоупотреблений ими, сообщает Газета.ru .

Спикер Кремля также отметил, что в законах такого рода не должно быть расплывчатых формулировок.

«Что касается запретов, то, конечно, там главное — четкость формулировок. Главное не допускать потом злоупотребления с этими законами и таких расплывчатых формулировок, когда речь идет об ответственности за те или иные деяния», — сказал Песков.

Вместе с тем пресс-сек президента Владимира Путина обратил внимание, что в России появляются и другие законопроекты, которые упрощают жизнь граждан.

«Просто вы на это обращаете меньше внимания», — добавил Песков.

Ранее правительство России одобрило законопроект Госдумы об ответственности за публичное оскорбление представителя власти в СМИ и в интернете. Нарушителям будет грозить в том числе лишение свободы сроком до 2 лет либо штраф до 1 миллиона рублей.

Песков на этот счет говорил, что власть можно критиковать, но не оскорблять.

До этого кабмин поддержал думский законопроект о запрете пропаганды движения чайлдфри, в котором состоят люди, осознанно отказывающиеся от рождения детей.