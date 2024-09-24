Кремль отреагировал на законопроект о штрафах за оскорбления представителей власти

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что власть не может существовать без критики. Тем не менее он подчеркнул, что существует разница между конструктивной критикой и оскорбительными выражениями. Такое заявление было сделано после одобрения правительством РФ законопроекта о сроках и штрафах за оскорбления чиновников, сообщает Газета.ru .

«Критика и оскорбления — это разные понятия. Конечно же, власть не должна и не может быть свободной от критики», — заявил пресс-секретарь.

Песков добавил, что речь идет о критике со стороны населения страны и недовольстве общества, поскольку те, кто представляет власть, действуют в интересах этих людей и преданы им. Они являются «служащими, госслужащими», подчеркнул представитель Кремля.

Ранее кабмин России утвердил законопроект, касающийся штрафов и наказаний за публичные оскорбления представителей власти в интернете или СМИ. Инициатором проекта выступил глава комитетa по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Согласно предлагаемым изменениям в статью 319 УК РФ, за оскорбления должностных лиц в СМИ или онлайн гражданам может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет, а также запрет трудоустройства на определенные должности сроком до 3 лет. Кроме того, за подобные нарушения предусмотрен штраф до 1 млн рублей, до 480 часов обязательных работ или до 2 лет принудительных работ.