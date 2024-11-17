Песков рассказал, когда на самом деле Путин созвонится с Трампом

Песков: Путин поговорит с Трампом, когда возникнет такая необходимость

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в разговоре с журналистом телеканала «Россия» Павлом Зарубиным заявил, что пока нет никаких намеков на то, что избранный президент США Дональд Трамп готовится позвонить российскому лидеру, но этот разговор обязательно состоится, когда возникнет такая необходимость.

Песков сообщил, что распространившаяся в Сети информация, что Трамп позвонил Путину, не соответствует действительности. Российская сторона наблюдает за тем, как развивается ситуация, и, вероятно, какие-то контакты между лидерами двух стран могут состояться, но назвать точную дату пока невозможно.

«При необходимости это (телефонный разговор Путина и Трампа — ред.) может быть все очень оперативно организовано, проблем нет. Как только эта необходимость возникнет и они совпадут с двух сторон — понимание необходимости такого общения — оно состоится», — пояснил Песков.

Официальный представитель Кремля также предположил, что зарубежные СМИ могли распространить информацию о якобы состоявшемся разговоре Трампа и Путина из-за того, что им кто-то подтвердил слух по неопытности.

Ранее Песков рассказал, что Путин общался с канцлером Германии Олафом Шольцем на русском языке. Телефонный разговор сопровождался работой переводчиков.