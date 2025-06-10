Песков: Путин выступит на пленарной сессии ПМЭФ 20 июня

20 июня Путин выступит с речью и станет участником панельной дискуссии. На вопрос журналистов, будет ли раскрыто имя модератора дискуссии, Песков заявил, что пока нет.

ПМЭФ состоится с 18 по 21 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Официальный представитель Кремля отметил, что каждый раз организаторы стараются удивить гостей и сделать что-то новое. В этом году главной темой обсуждения форума будет «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Стало известно, какие именно мероприятия будет включать в себя деловая программа ПМЭФ. В 2025 году участники форума будут сосредоточены на обсуждении пяти ключевых треков: «Мировая экономика: новая платформа глобального роста», «Российская экономика: новое качество роста», «Человек в новом мире», «Среда для жизни», «Технологии: стремление к лидерству».