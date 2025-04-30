Песков: Путин поддерживает перемирие на Украине, но нужно урегулировать нюансы

Президент РФ Владимир Путин выступает за установление перемирия на Украине, но для этого сначала надо урегулировать некоторые нюансы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает «Интерфакс».

Такими словами официальный представитель Кремля прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что Путин якобы не хочет останавливать боевые действия. Песков напомнил, что президент РФ поддержал идею по установлению перемирия, однако перед этим необходимо решить ряд вопросов.

Он отметил, что существует ряд нюансов, который глава государства уже перечислял во время своего выступления ранее. И сначала нужно урегулировать их, чтобы установить полное прекращение огня.

По словам Пескова, Москва понимает желание Вашингтона достичь быстрого успеха в урегулировании конфликта на Украине. Однако этот процесс «слишком сложный, там много вопросов и деталей».

Песков подчеркнул, что соглашение о полном прекращении огня надо заключать с Киевом, а не с США. При этом Москва благодарна Вашингтону за усилия в этом вопросе.

Пресс-секретарь президента напомнил, что Путин на днях снова выразил готовность к проведению прямых переговоров с Украиной, но реакции от Киева не было.

Ранее Песков заявил о правильности всех решений Путина по СВО. Он назвал победу в спецоперации долгом россиян.