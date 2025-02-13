Песков: Путин и Трамп поручили помощникам немедленно проработать встречу лидеров
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Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора, который состоялся накануне, поручили своим помощникам немедленно начать проработку встречи глав двух государств на высшем уровне. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
Он уточнил, что Путин и Трамп договорились продолжить контакт. Лидеры двух стран хотят провести отдельную встречу.
Также Путин и Трамп в ходе беседы поручили своим помощникам немедленно начать подготовку будущей встречи. Команды президентов уже должны приступить к работе в этом направлении.
12 февраля президент РФ провел телефонный разговор со своим американским коллегой. Они обсуждали в том числе украинский кризис и пришли к выводу, что конфликт нужно урегулировать как можно быстрее.
Результатом переговоров стала договоренность об укреплении двусторонних отношений. Лидеры двух стран также обсудили взаимные визиты. Путин пригласил Трампа в Москву.