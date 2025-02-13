Песков: Путин и Трамп поручили помощникам немедленно проработать встречу лидеров

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Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора, который состоялся накануне, поручили своим помощникам немедленно начать проработку встречи глав двух государств на высшем уровне. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

Он уточнил, что Путин и Трамп договорились продолжить контакт. Лидеры двух стран хотят провести отдельную встречу.

Также Путин и Трамп в ходе беседы поручили своим помощникам немедленно начать подготовку будущей встречи. Команды президентов уже должны приступить к работе в этом направлении.

12 февраля президент РФ провел телефонный разговор со своим американским коллегой. Они обсуждали в том числе украинский кризис и пришли к выводу, что конфликт нужно урегулировать как можно быстрее.

Результатом переговоров стала договоренность об укреплении двусторонних отношений. Лидеры двух стран также обсудили взаимные визиты. Путин пригласил Трампа в Москву.