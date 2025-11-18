Песков: представителей России не будет в Турции 19 ноября
Фото - © РИА Новости
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке «активизации переговоров», сообщает Ura.ru.
Он подчеркнул, что еще никакой информации по данному вопросу из Киева Москва не получала.
«По всей видимости, Зеленский имел в виду контакты, которые будут проходить в Стамбул. Это контакты Зеленского с турецкими друзьями, к которым, вероятно, присоединится Уиткофф», — сказал Песков.
Как добавил пресс-секретарь президента РФ, в Москве будут ждать результатов.
Во вторник Зеленский заявил, что планирует поехать в Турцию 19 ноября для подготовки к возобновлению переговоров с РФ. Украина хочет возобновить обмены и возвращение пленных. Также спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф посетит Турцию 19 ноября.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.