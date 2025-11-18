сегодня в 13:24

Песков: представителей России не будет в Турции 19 ноября

Он подчеркнул, что еще никакой информации по данному вопросу из Киева Москва не получала.

«По всей видимости, Зеленский имел в виду контакты, которые будут проходить в Стамбул. Это контакты Зеленского с турецкими друзьями, к которым, вероятно, присоединится Уиткофф», — сказал Песков.

Как добавил пресс-секретарь президента РФ, в Москве будут ждать результатов.

Во вторник Зеленский заявил, что планирует поехать в Турцию 19 ноября для подготовки к возобновлению переговоров с РФ. Украина хочет возобновить обмены и возвращение пленных. Также спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф посетит Турцию 19 ноября.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.