Песков подтвердил, что американский блогер Фридман запрашивал интервью с Путиным

Американский журналист, блогер Лекс Фридман действительно запрашивал разрешения взять интервью у российского лидера Владимира Путина, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости .

По словам Пескова, Фридман контактировал с Москвой на предмет возможного интервью, однако, когда оно состоится и состоится ли вообще, неизвестно.

Песков подчеркнул, что Кремль может согласовать интервью Путина, но этот вопрос не будет решаться в первую очередь. На данный момент у Москвы нет никакой договоренности с американским блогером.

Ранее Лекс Фридман заявил, что после того, как взял интервью у украинского президента Владимира Зеленского, хочет пообщаться еще и с президентом России Владимиром Путиным. В своих соцсетях он заявил, что для разговора с Путиным специально приедет в нашу страну.