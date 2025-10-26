Песков объяснил, что именно подразумевал Путин под «ошеломляющим ответом» ВСУ

26 октября президент России Владимир Путин заявил о решающих испытаниях ракеты «Буревестник» . После этого его недавние слова о возможном «ошеломляющем ответе» на действия Украины заиграли новыми красками. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным объяснил, что именно подразумевал глава государства под словами «ошеломляющий ответ».

«Действительно, очень много пересудов сейчас идет. И сам (президент Украины, Владимир — ред.) Зеленский на днях заявлял, что, дескать, они обладают военным потенциалом, для того, чтобы наносить удары вглубь России. Разумеется, наши вооруженные силы России будут реагировать жестко на это. И, как сказал президент (Владимир Путин — ред.), „ошеломляюще“», — сказал Песков.

Песков также подчеркнул, что на данный момент у Украины вряд ли есть ресурсы на производство каких-либо ракет, а тот потенциал, о котором заявляет Киев, может быть просто перекрашенным оружием европейского производства.

Ранее Песков объяснил, на какие именно действия Россия может «ошеломляюще» ответь Украине.

