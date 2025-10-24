Песков объяснил заявление Путина об «ошеломляющем ответе» России

сегодня в 13:31

Президент РФ Владимир Путин пообещал «ошеломляющий ответ» не только на поставки ракет Tomahawk Украине, а на попытки нанесения ударов вглубь России в целом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

Журналисты попросили официального представителя Кремля прокомментировать слова Путина об «ошеломляющем ответе» России. Песков пояснил, что они значили.

«Вы неправильно сказали: (ошеломляющий ответ будет — ред.) не на поставки Tomahawk, а на попытки осуществления ударов вглубь территории РФ», — уточнил Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, данное высказывание Путина не нуждается в дополнительных комментариях. Песков назвал его «красноречивым» и «исчерпывающим».

Ранее Путин заявил, что РФ даст «ошеломляющий ответ» на удары ракетами Tomahawk по своей территории. Сами разговоры о том, чтобы передать данное вооружение Киеву, он назвал попыткой эскалации.

