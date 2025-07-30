Песков об угрозе санкций от Трампа: Россия выработала иммунитет
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В Кремле видят новые заявления американского лидера Дональда Трампа об урегулировании украинского конфликта и о вероятности введения новых санкций, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее Трамп заявил, что, если договоренности по завершению украинского конфликта не будут достигнуты после обозначенного им срока, против РФ введут санкции, пошлины и «кое-что другое».
Песков отметил, что в Кремле фиксируют все заявления Трампа и других западных политиков по поводу урегулирования кризиса. Он добавил, что РФ выработала иммунитет к санкциям: экономика государства длительное время работает в условиях большого числа ограничений.
29 июля Трамп сказал, что США желают заключения мирного договора между РФ и Украиной в течение 10 суток. 30 июля ночью он отметил, что реакции от властей России по поводу его ультиматума не было.