Песков об угрозе санкций от Трампа: Россия выработала иммунитет

В Кремле видят новые заявления американского лидера Дональда Трампа об урегулировании украинского конфликта и о вероятности введения новых санкций, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости .

Ранее Трамп заявил, что, если договоренности по завершению украинского конфликта не будут достигнуты после обозначенного им срока, против РФ введут санкции, пошлины и «кое-что другое».

Песков отметил, что в Кремле фиксируют все заявления Трампа и других западных политиков по поводу урегулирования кризиса. Он добавил, что РФ выработала иммунитет к санкциям: экономика государства длительное время работает в условиях большого числа ограничений.

29 июля Трамп сказал, что США желают заключения мирного договора между РФ и Украиной в течение 10 суток. 30 июля ночью он отметил, что реакции от властей России по поводу его ультиматума не было.