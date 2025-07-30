«Никакого ответа. Это прискорбно»: Трамп прокомментировал позицию Москвы

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Трамп констатировал молчание Кремля на ужесточенный ультиматум по Украине

На борту президентского самолета президент США Дональд Трамп сделал важное заявление для прессы, касающееся украинского кризиса, сообщает РБК.

Американский лидер признался, что не получил никакой реакции от российских властей после сокращения сроков своего ультиматума.

«Никакого ответа. И это прискорбно», — заявил Трамп журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Вашингтон ранее давал Москве 50 дней на выполнение условий — отсчет начался 14 июля. Однако 29 июля Трамп резко ужесточил требования, сократив срок до «10-12 дней».

Суть ультиматума остается прежней: в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта США введут против России и ее торговых партнеров беспрецедентные пошлины «примерно в 100%».

Пока Кремль ограничивается сдержанными комментариями.