Песков о швейцарской конференции по Украине: без участия РФ переговоры бессмысленны

Песков назвал бессмысленными переговоры по Украине в Швейцарии без участия РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что без участия России переговоры по Украине, которые планируются в июне в Швейцарии, бессмысленны, сообщает РИА Новости.

Мирную конференцию по Украине планируют провести недалеко от швейцарского Люцерна 15 и 16 июня. Основным документом мероприятия может стать проект мирного плана, который Москва и Киев обсуждали в Стамбуле в 2022 году.

Песков подчеркнул, что при рассмотрении сейчас стамбульских договоренностей не стоит забывать про сильно изменившуюся за 2 года геополитическую ситуацию.

При этом пресс-секретарь президента России напомнил, что страна готова и открыта к переговорам.

Ранее российское посольство сообщило, что не получало от Швейцарии приглашения на конференцию по Украине, которую планируют провести в Бюргенштоке.