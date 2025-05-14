Песков: никто не скажет заранее, с чего начнутся переговоры по Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никто заранее не скажет, с чего начнутся переговоры по Украине в Стамбуле, сообщает ТАСС .

«Надо дождаться, когда они начнутся, никто не будет заранее говорить, с чего они начнутся», — сказал Песков.

Выступая перед журналистами в ночь на 11 мая, президент России Владимир Путин предложил руководству Украины провести двусторонние переговоры в Стамбуле 15 мая. При этом Кремль не стал раскрывать имена российских переговорщиков, которые полетят в Стамбул на встречу с украинской стороной.

Ранее агентство Reuters сообщало, что спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог прилетят в Стамбул, чтобы присутствовать на переговорах России и Украины.