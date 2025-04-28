Песков назвал перемирие ко Дню Победы проявлением доброй воли Путина

Когда президент России Владимир Путин объявлял перемирие на День победы, то он руководствовался гуманитарными соображениями. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС .

«Это проявление доброй воли главы российского государства», — подчеркнул он.

28 апреля 2025 года Путин объявил перемирие в дни 80-летней годовщины Победы. Оно будет действовать с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.

При этом глава МИД Украины Андрей Сибига попросил Путина объявить трехдневное перемирие в честь 80-й годовщины Великой Победы прямо сейчас на 30 дней. По словам киевского чиновника, для прекращения огня необязательно ждать до 8 мая.