Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «флюгерообразным поведением» заявления глав европейских стран о том, что им нужно перемирие на Украине. Видео с ответом на вопрос опубликовал в своем Telegram-канале журналист, ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин.

Он напомнил Пескову, что сейчас европейские лидеры заявляют — рады мирным инициативам и возможному завершению огня. Но до этого выступали против этого.

Пресс-секретарь президента РФ в шутку ответил, что в ряде городов ЕС — Таллине, Риге — пользуются популярностью флюгеры на крышах. Из-за этого «происходит мимикрия».

«Поэтому флюгерообразное поведение — неотъемлемая часть европейского политического истеблишмента», — сказал Песков.

Ранее украинская сторона во время переговоров с американскими коллегами в Джидде в Саудовской Аравии сказала, что не готова отказаться от стремления в НАТО.