Киев очертил свои «красные линии» для США в вопросе мирных переговоров с РФ

Представители Украины во время переговоров с американской делегацией в Джидде в Саудовской Аравии четко обозначили свои принципиальные позиции касательно возможного мирного соглашения с Россией, об этом сообщает РБК .

Украинская сторона особо подчеркнула, что не готова отказаться от своих стремлений к членству в Североатлантическом альянсе. Как отметил осведомленный источник, хотя встреча не ставила целью координацию позиций по документу о мирном урегулировании, делегация Киева сочла необходимым проинформировать США о недопустимых для себя условиях и переходе «красных линий».

Таким образом, американские партнеры получили ясное представление о тех аспектах, по которым украинское руководство не намерено идти на компромисс в потенциальных мирных переговорах с Россией. Украинская сторона обозначила ключевые позиции для будущих переговоров, среди которых неприемлемость российского вето касательно членства Украины в международных организациях.

Ранее стало известно, что США сумели убедить Киев согласиться на 30-дневное перемирие в вооруженном конфликте. Затем в Москву прибыл спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф с целью добиться такого же результата от России. Позднее президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ согласна на прекращение огня, но только если это приведет к долгосрочному миру с устранением первопричин возникновения конфликта.