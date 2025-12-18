Песков: Москва занимается подготовкой определенных контактов с США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос возможности проведения переговоров России и США в Майями, отметил, что российская сторона работает над подготовкой определенных контактов с Вашингтоном, сообщает газета «Известия» .

Цель этих контактов — получить от Соединенных Штатов информацию об их встречах с представителями ЕС и Украиной. Москва хочет узнать об итогах этих переговоров.

Однако Песков не уточнил, действительно ли Москва и Вашингтон встретятся в Майями.

Ранее издание Politico написало, что российские и американские переговорщики могут встретиться на этих выходных в Майами, чтобы обсудить урегулирование украинского конфликта. После этого сайт Axios сообщил, что на встречу от РФ может отправиться Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

