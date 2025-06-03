Песков: меморандум призван устранить первопричину конфликта на Украине

сегодня в 15:14

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский меморандум по урегулированию ситуации на Украине направлен на устранение первопричин конфликта, сообщает ТАСС .

«Тема урегулирования чрезвычайно сложна, она состоит из большого количества нюансов», — уточнил Песков.

Он напомнил, что 2 июня был опубликован российский меморандум, в котором есть очень много положений и поливариантность.

Ранее Песков призвал не ждать сиюминутных решений и прорывов от переговоров делегаций РФ и Украины в Турции.