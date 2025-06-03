Песков: меморандум призван устранить первопричину конфликта на Украине
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский меморандум по урегулированию ситуации на Украине направлен на устранение первопричин конфликта, сообщает ТАСС.
«Тема урегулирования чрезвычайно сложна, она состоит из большого количества нюансов», — уточнил Песков.
Он напомнил, что 2 июня был опубликован российский меморандум, в котором есть очень много положений и поливариантность.
Ранее Песков призвал не ждать сиюминутных решений и прорывов от переговоров делегаций РФ и Украины в Турции.