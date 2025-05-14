Песков: Кремль сообщит, если Путин встретится с президентом Бразилии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит в случае проведения встречи главы государства Владимира Путина с бразильским лидером Луисом Инасиу Лула да Силвой, сообщает РИА Новости .

«Мы сообщим», — коротко ответил Песков на вопрос журналиста о возможной встрече президентов.

Бразильский лидер заявил, что намерен поговорить с Путиным. Он будет просить согласиться на встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Стамбуле. Ранее стало известно, что спецборт ВВС Бразилии приземлился в Москве.

15 мая в Стамбуле должны состояться прямые переговоры России и Украины. Песков заявил, что российская делегация будет ожидать украинскую сторону. Состав участников станет известен, как только Путин посчитает это необходимым.