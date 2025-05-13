Песков: Россия будет ожидать украинскую делегацию в Стамбуле 15 мая

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская делегация будет ожидать украинскую сторону на переговорах, которые намечены в Стамбуле 15 мая, сообщает «Интерфакс».

Песков отметил, что российская делегация приедет в Стамбул. Она там будет ждать приезда украинской стороны.

Ранее Песков отметил, что РФ продолжает подготовку к намеченным переговорам с Киевом в Стамбуле.

Состав российской делегации еще не раскрыт. Состав участников станет известен, как только президент РФ Владимир Путин посчитает это необходимым.