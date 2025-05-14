Президент Бразилии хочет попросить Путина встретиться с Зеленским в Стамбуле

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что намерен поговорить с российским лидером Владимиром Путиным. Он будет просить согласиться на встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Стамбуле, сообщает «Интерфакс» .

«Я попробую поговорить с Путиным. Мне ничего не стоит сказать ему: мой товарищ Путин, пожалуйста, поезжай на переговоры в Стамбул», — заявил президент Бразилии на пресс-конференции в Пекине.

На пути из Китая в Бразилию глава государства хотел посетить Москву. Он и председатель КНР Си Цзиньпин надеются, что в ближайшее время Россия и Украина начнут прямые переговоры о перемирии.

Встреча должна состояться 15 мая в Стамбуле. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская делегация будет ожидать украинскую сторону. Состав участников станет известен, как только Путин посчитает это необходимым.