Песков: Кремль проинформирует о возможной публикации текста ядерной доктрины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль своевременно проинформирует о публикации текста обновленной ядерной доктрины, если такое решение будет принято, сообщает ТАСС .

По его словам, в дальнейшем соответствующий текст может быть как опубликован, так и нет. На данный момент такое решение еще не принято, но Кремль проинформирует о нем.

Он отметил, что если публикация текста все-таки произойдет, то власти также своевременно проинформируют о ее времени.

Песков добавил, что на данный момент сформулированы корректировки в документ о ядерной доктрине. Речь идет об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания. Вместе с Военной доктриной РФ этот документ составляет ядерную доктрину.

Ранее президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию. В рамках мероприятия обсуждался проект обновленной ядерной доктрины страны.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что документ «остудит пыл врагов России». Он также назвал эти изменения долгожданным событием.