Песков: контакты России и Украины воссозданы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что контакты между Россией и Украиной сейчас воссозданы и продолжаются, пишет ТАСС.
«Естественно, российская сторона признательна всем, кто готов внести свой вклад», — отметил он.
По его словам, конкретных решений о месте продолжения возможных контактов пока не принималось.
В понедельник российский лидер более двух часов говорил по телефону с президентом США. Путин в этот момент находился в Образовательном центре «Сириус».
Президент РФ назвал звонок «содержательным». Он также отметил, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной по поводу урегулирования конфликта. Путин отметил, что Москва выступает за остановку огня, но важно выработать эффективный путь движения к миру.