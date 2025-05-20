Песков: контакты России и Украины воссозданы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что контакты между Россией и Украиной сейчас воссозданы и продолжаются, пишет ТАСС .

«Естественно, российская сторона признательна всем, кто готов внести свой вклад», — отметил он.

По его словам, конкретных решений о месте продолжения возможных контактов пока не принималось.

В понедельник российский лидер более двух часов говорил по телефону с президентом США. Путин в этот момент находился в Образовательном центре «Сириус».

Президент РФ назвал звонок «содержательным». Он также отметил, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной по поводу урегулирования конфликта. Путин отметил, что Москва выступает за остановку огня, но важно выработать эффективный путь движения к миру.