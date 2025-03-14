Песков: есть осторожный оптимизм по урегулированию конфликта на Украине
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Есть основания испытывать осторожный оптимизм по вопросу урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц высказался, что Вашингтон оценивает с «осторожным оптимизмом» шансы на завершение украинского кризиса.
Песков прокомментировал эти слова. Он согласился с Уолтцом.
По мнению официального представителя Кремля, в вопросе разрешения конфликта на Украине, «безусловно, есть основания испытывать осторожный оптимизм».
Между тем ожидается телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и его коллеги из США Дональда Трампа. Дата беседы еще не назначена, но ее определят, как только американский спецпосланник Стив Уиткофф, уже переговоривший с российским лидером, передаст всю необходимую информацию Трампу.