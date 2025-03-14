Песков: есть осторожный оптимизм по урегулированию конфликта на Украине

Есть основания испытывать осторожный оптимизм по вопросу урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости .

Ранее советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц высказался, что Вашингтон оценивает с «осторожным оптимизмом» шансы на завершение украинского кризиса.

Песков прокомментировал эти слова. Он согласился с Уолтцом.

По мнению официального представителя Кремля, в вопросе разрешения конфликта на Украине, «безусловно, есть основания испытывать осторожный оптимизм».

Между тем ожидается телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и его коллеги из США Дональда Трампа. Дата беседы еще не назначена, но ее определят, как только американский спецпосланник Стив Уиткофф, уже переговоривший с российским лидером, передаст всю необходимую информацию Трампу.