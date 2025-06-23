Песков: даты 3-го раунда переговоров с Украиной должны появиться на этой неделе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ясность по срокам третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле может появиться на текущей неделе, сообщает ТАСС .

«Ожидаем, что на этой неделе появится ясность с проведением третьего раунда переговоров, — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что российская сторона продолжает вести диалог с представителями Украины.

Первая встреча делегаций РФ и Украины в Стамбуле прошла 16 мая. Второй раунд переговоров между Москвой и Киевом состоялся 2 июня. Они длились больше часа. Стороны обсуждали вопросы на русском языке. По словам помощника президента РФ Владимира Мединского, Россия довольна итогами второго раунда.