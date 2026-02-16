Переговоры в Женеве пройдут в закрытом для СМИ формате

Трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины, запланированные в Женеве, будут носить закрытый характер без аккредитации представителей прессы, сообщает ТАСС .

О том, что предстоящие переговоры пройдут в закрытом формате, сообщается на сайте швейцарского внешнеполитического ведомства. МИД Швейцарии особо указывает, что журналисты не будут иметь доступа на встречу делегаций России, Украины и США.

«Представители СМИ не допускаются на трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США», — говорится в сообщении.

В Москве убеждены, что любые соглашения по урегулированию на Украине должны быть направлены на ликвидацию первопричин кризиса и отличаться долговременностью. Таковую позицию озвучил заместитель министра иностранных дел России.

РФ прилагает активные усилия для нахождения точек соприкосновения в диалоге с США, несмотря на всю сложность этой задачи.

Ранее сообщалось, что российская делегация в составе 20 человек прилетит в Женеву утром 17 февраля. Обратный путь переговорной группы запланирован на вечер 18 февраля.

