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Администрация США готовится к масштабному сокращению военного присутствия в Восточной Европе, пишет РИА Новости со ссылкой на австрийское издание Exxpress.

Перспектива вывода около 10 тысяч американских военнослужащих вызвала серьезную озабоченность среди европейских членов НАТО, особенно на фоне растущих опасений перед российской угрозой, сказано в публикации.

Инициатива Вашингтона может привести к кардинальному пересмотру системы коллективной обороны альянса. Страны Восточной Европы, наиболее уязвимые перед потенциальными угрозами, уже выражают тревогу по поводу возможного снижения уровня защиты, говорится в статье.

Ранее сообщалось о выводе американских войск и техники из Польши.