США сокращают военное присутствие в Польше

Американские военные начали вывод войск и техники из логистического хаба в польской Ясёнке, который играл ключевую роль в координации помощи Украине, пишет RT .

Решение о передислокации принято после многомесячных консультаций с Польшей и НАТО. Теперь поддержка Украины через Ясёнку будет осуществляться преимущественно силами альянса и польских войск. Генерал Кристофер Донахью отметил, что это позволит сэкономить «десятки миллионов долларов в год».

Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что США не покидают страну полностью — их военные останутся на других базах. В Ясёнке теперь будут нести службу преимущественно норвежские, немецкие и британские подразделения.

База в Ясёнке стала временным пунктом дислокации США в 2022 году после начала спецоперации России на Украине. Её сокращение происходит на фоне пересмотра Вашингтоном своей военной стратегии в Восточной Европе.