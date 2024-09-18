Пашинян раскритиковал ОДКБ за «игнорирование некоторых вопросов»

Пашинян: Армения практически находится в точке невозврата в отношениях с ОДКБ

Армения почти дошла до точки невозврата во взаимоотношениях с Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом премьер-министр страны Никол Пашинян рассказал на втором Армянском глобальном саммите, сообщает ТАСС .

По словам политика, ОДКБ не дает ответа на вопросы, которые беспокоят его страну. Чем дольше это будет происходить, тем быстрее наступит точка невозврата в отношениях с Организацией договора о коллективной безопасности.

До этого секретарь совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Россия якобы «захватила» Нагорный Карабах и «вернула» его Азербайджану. По словам политика, Москва дала Баку разрешение атаковать регион, хотя Ереван полностью от него зависел.

Ранее Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ. Однако он не смог назвать сроки.