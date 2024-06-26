Армения обвинила Россию в захвате Нагорного Карабаха
Григорян считает, что Россия отобрала у Армении Нагорный Карабах
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Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян обвинил Россию в захвате Нагорного Карабаха и возвращении его Азербайджану, сообщает РБК.
«Россия пришла, отобрала у нас Нагорный Карабах, вернула его Азербайджану, потом ушла, вот и вся реальность. Я утверждаю, что Россия захватила Нагорный Карабах», — заявил Григорян.
По его словам, Россия дала разрешение на войну в то время, когда Армения полностью от нее зависела.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни кто-либо из официальных лиц страны больше не приедут с рабочими визитами в Минск из-за того, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в вопросе Нагорного Карабаха поддержал позицию Азербайджана.