Парламент Нидерландов выступил против перевооружения Европы

Члены парламента Нидерландов путем голосования выступили против участия своей страны в перевооружении Европы из-за слишком больших финансовых рисков, сообщает РИА Новости со ссылкой на Volkskrant.

Законодатели Нидерландов выступили против инициативы по военному усилению Европы, считая финансовые риски неоправданно высокими. Премьер-министр страны Дик Схоф оказался в затруднительной ситуации после того, как ранее поддержал программу перевооружения Европы. Вероятно, ему предстоит вернуться к переговорам в Брюсселе для пересмотра условий соглашения.

Изначально предложение о перевооружении выдвинула глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. План предусматривал привлечение 800 миллиардов евро в течение четырех лет на модернизацию вооружений континента, причем основное финансирование должно было поступить из национальных бюджетов европейских стран.

Ранее сообщалось, что перевооружение Европы оказалось «неожиданным» для банковского сектора. Кредитные организации отклоняют операции, так как при детальном рассмотрении документов сталкиваются с противоречиями внутренним правилам.