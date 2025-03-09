Европейские банки сталкиваются с трудностями из-за перевооружения континента и пересмотра инвестиций в рамках принципов ESG. Это может препятствовать финансированию оборонных компаний, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

ESG — стандарты компаний для проверки инвестиций. Европейские банки сталкиваются с проблемами при финансировании оборонных компаний из-за соответствия принципам вышеуказанных норм. Германия уже высказалась в пользу того, что пора поменять позицию.

«У многих оборонных фирм возникли проблемы с такими простыми вещами, как открытие банковского счета. <…> На рабочем уровне сотрудники банка скажут: „Конечно, мы должны профинансировать этот оборонный проект“. Но затем сделка блокируется, поскольку она противоречит каким-то внутренним правилам», — приводятся слова соучредителя компании, производящей беспилотники.

Европейские банковские структуры, следующие ESG-критериям, оказались в сложной ситуации из-за оборонной политики ЕС в поддержку Киева. Для них компании, производящие оружие, попадают в категорию неэтичных «греховных» активов, что противоречит текущему курсу на консолидацию вокруг украинского лидера.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее предупредил о правомерности уничтожения любых транспортов с оружием, направляющихся на Украину. Москва рассматривает военную помощь западных стран как опасную эскалацию, втягивающую НАТО в прямое противостояние.