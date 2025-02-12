Парламент Армении проголосовал за начало вступления страны в ЕС
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Армянские депутаты в первом чтении проголосовали за принятие законопроекта о начале процесса вступления страны в Евросоюз. Об этом сообщает ТАСС.
Законопроект поддержали 63 парламентария, против высказались 7. Оппозиционная фракция «Армения» голосование бойкотировала.
Спикер парламента страны Ален Симонян подчеркнул, что решение по данному вопросу принято.
Трансляцию заседания вели местные телеканалы.
Ранее президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном желание страны вступить в Евросоюз.