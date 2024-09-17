Parisien: во Франции одобрили запуск процедуры импичмента Макрона

сегодня в 13:39

Во Франции инициировали процедуру импичмента президента Эммануэля Макрона. Ее одобрило бюро Нацсобрания страны, сообщает РИА Новости .

Как пишет газета Parisien, во вторник бюро Нацсобрания Франции утвердило проект резолюции о запуске процедуры отстранения Макрона от власти.

С такой инициативой выступила левая партия «Непокорившаяся Франция». Несмотря на победу на парламентских выборах, ее исключили из процесса формирования правительства.

Ранее также стало известно, что более 80 депутатов подписали резолюцию об отстранении Макрона от должности главы Франции.