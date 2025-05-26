Parisien узнала, почему Макрон часто получает в челюсть от жены

Parisien: Макрон часто шутит над своей женой и получает от нее по голове

Первая леди Франции Брижит Макрон, ударившая своего мужа Эммануэля Макрона по лицу, «всегда так реагирует» на его шутки про себя, сообщает газета Parisien со ссылкой на источники в окружении президента. Собеседники из Елисейского дворца добавили, что «президентская чета привыкла к подобным проказам».

Ранее в СМИ начали широко обсуждаться кадры посещения Макронами вьетнамской столицы Ханоя. Журналисты обращали внимание, что камеры случайно успели снять, как первая леди Франции ударила президента по лицу, когда они стояли на борту самолета.

«[Эммануэль Макрон] любит шутить о своей жене перед такими моментами, когда они собираются начать официальную часть. И она всегда так реагирует», — заявили в окружении Эммануэля Макрона.

Сам французский президент объяснял пощечину от жены тем, что они просто «дурачились». По словам Макрона, он не понимает, почему эта ситуация «превратилась в какую-то катастрофу планетарного масштаба» и широко обсуждается в прессе.