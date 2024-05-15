Памфилова: 20 прямых выборов глав регионов пройдут в единый день голосования

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что в единый день голосования 8 сентября пройдут прямые выборы 20 глав регионов. Принять участие в них могут более 55 млн избирателей, сообщает пресс-служба ЦИК РФ.

Почти 4 тыс. избирательных кампаний всех уровней и кампаний референдумов в 83 регионах страны пройдут в единый день голосования. Всего будет замещено более 35 тыс. мандатов.

Памфилова отметила, что из-за формирования нового правительства и кадровых изменений в администрации президента предварительные данные о выборах 8 сентября изменились. Увеличилось также и число кампаний по выборам глав регионов.

«К 16 запланированным добавилось еще 4 региона: Хабаровский край, Калининградская область, Кемеровская область — Кузбасс и Тульская область. Во всех четырех случаях это будут досрочные выборы, и всего на сентябрь этого года теперь запланированы 20 прямых выборов глав регионов», — заявила Памфилова.

По мнению политолога, члена экспертного клуба «Дигория» Ивана Кузменкина, нет никаких сомнений в том, что единый день голосования в сентябре пройдет в соответствии со всеми демократическими стандартами. Явка на выборах любого уровня будет на достаточно высоком уровне.